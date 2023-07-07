Український клуб отримав суперників у футзальній Лізі чемпіонів: з ким зіграє чемпіон країни

У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулось жеребкування Попереднього та Основного раундів футзальної Ліги чемпіонів сезону-2023/2024. Український представник київський ХІТ отримав своїх суперників.

Саме київська команда буде захищати честь України на цьогорічному розіграші єврокубків. ХІТ розпочне свої виступи в Основному раунді футзальної Ліги чемпіонів.

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Непоганий жереб для киян

Кияни вже дізнались своїх суперників на Шляху "А", з якими зіграють на груповому раунді змагань.

Суперники ХІТа:

Спортінг (Португалія)

Аят (Казахистан)

Ольміссум (Хорватія)

Найгрізнішим із цього тріо є португальський колектив, який дійшов до фіналу Ліги чемпіонів у минулому сезоні. Щодо двох інших опонентів, то Аят був віцечемпіоном своєї країни, а от Ольміссум здобув звання чемпіона Хорватії.



Результат жеребкування Шляху "А", групи 1-4 / Фото УЄФА



Жеребкування Шляху Б, групи 5-8 / Фото УЄФА

У хорватського суперника ХІТа буде одна з головних переваг. Усі матчі групи "1" будуть відбуватись на його паркеті. Матч Основного раунду відбудуться із 24-го по 29-те жовтня цього року.

До елітного раунду вийдуть по три найкращі команди кожної з чотирьох груп. Натомість вісім переможців груп і найкраще місце, яке посідає друге місце, проходять до основного раунду Шлях B.

Матчі еліт-раунду відбудуться із 28 листопада по 3 грудня 2023 року.

Відзначимо, що 7 липня київський клуб вийшов із відпустки. Футзалістки проходять плановий медогляд наперед початком підготовки до нового сезону.