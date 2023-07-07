Именно киевская команда будет защищать честь Украины на нынешнем розыгрыше еврокубков. ХИТ начнет выступления в Основном раунде футзальной Лиги чемпионов.

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Неплохой жребий для киевлян

Киевляне уже узнали своих соперников на Пути "А", с которыми сыграют на групповом раунде соревнований.

Соперники ХИТа:

Спортинг (Португалия)

Аят (Казахистан)

Олмисум (Хорватия)

Самым грозным из этого трио является португальский коллектив, дошедший до финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Что касается двух других оппонентов, то Аят был вицечемпионом своей страны, а вот Олмисум получил звание чемпиона Хорватии.



Результат жеребьевки Пути "А", группы 1-4 / Фото УЕФА



Жеребьевка Пути Б, группы 5-8 / Фото УЕФА

У хорватского соперника ХИТа будет одно из главных преимуществ. Все матчи группы "1" будут проходить на его паркете. Матч Основного раунда состоятся с 24 по 29 октября этого года.

В элитный раунд выйдут по три лучшие команды каждой из четырех групп. Восемь победителей групп и лучшее место, которое занимает второе место, проходят в основной раунд Путь B.

Любопытно! Матчи элит-раунда пройдут с 28 ноября по 3 декабря 2023 года.

Отметим, что 7 июля киевский клуб вышел из отпуска. Футзалистки проходят плановый медосмотр в преддверии начала подготовки к новому сезону.