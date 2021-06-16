З ким може зустрітись Шахтар
У штаб-квартирі у Ньйоні завершилось жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2021/2022. У жеребкуваннях взяли участь 26 клубів.
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Двадцять із них будуть проходити стадію Шляхом чемпіонів, а ще шість – Шляхом представників ліг. Перед початком жеребкування усі команди були поділені на сіяні та несіяні. Поділ відбувався за місцем у клубному рейтингу УЄФА.
Матчі 2-го раунду кваліфікації будуть зіграні 20-21 та 27-28 липня. Переможці протистоянь, які складатимуться із двох зустрічей, зіграють у наступному третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, жеребкування якого відбудеться 19 липня. Тоді свої виступи на євроарені розпочне донецький Шахтар. Віцечемпіон УПЛ буде сіяним у Q3 та Q4.
Переможці другого кваліфікаційного раунду точно гратимуть у груповому турнірі єврокубка – Ліги чемпіонів, Ліги Європи або Ліги конференцій.
Потенційні суперники Шахтаря
- Рапід Відень (Австрія) – Спарта Прага (Чехія)
- Селтік (Шотландія) – Мідтьюлланд (Данія)
- ПСВ (Шотландія) – Галатасарай (Туреччина)
- можливий варіант – Монако (Франція)
- потенційний конкурент – Генк (Бельгія)