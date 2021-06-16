С кем может встретиться Шахтер

В штаб-квартире в Ньоне завершилась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов-2021/2022. В жеребьевках приняли участие 26 клубов.

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Двадцать из них будут проходить стадию Путем чемпионов, а еще шесть – по Пути представителей лиг. Перед началом жеребьевки все команды были поделены на сеяные и несеяные. Разделение происходило по месту в клубном рейтинге УЕФА.

Матчи 2-го раунда квалификации будут сыграны 20-21 и 27-28 июля. Победители противостояний, которые будут состоять из двух встреч, сыграют в следующем третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, жеребьевка которого состоится 19 июля. Тогда свои выступления на евроарене начнет донецкий Шахтер. Вице-чемпион УПЛ будет сеяным в Q3 и Q4.

Победители второго квалификационного раунда точно будут играть в групповом турнире еврокубка – Лиги чемпионов, Лиги Европы или Лиги конференций.

Потенциальные соперники Шахтера