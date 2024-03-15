За підсумками 2-матчевих протистоянь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів боротьбу продовжують 8 європейських грандів. Увага українського уболівальника буде особливо прикута до двох клубів – лондонського Арсенала Олександра Зінченка та мадридського Реала, за який виступає голкіпер Андрій Лунін. Останній має шанс вдруге підійняти над головою трофей ЛЧ (вперше Лунін став переможцем турніру у 2022-му році), передає 24 Канал.
До теми Гравці збірної України продовжують боротьбу за трофей: хто вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Хто зіграє в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вже о 13:00 (за київським часом) футбольні фанати дізнаються чвертьфінальні пари найпрестижнішого єврокубкового турніру.
Іспанія матиме найбільше представництво у наступному раунді Ліги чемпіонів-2023/2024. Аж три клуби захищатимуть честь Ла Ліги, одразу два колективи є представниками Мадрида.
- Реал (Іспанія)
- Манчестер Сіті (Англія)
- Арсенал (Англія)
- Баварія (Німеччина)
- ПСЖ (Франція)
- Барселона (Іспанія)
- Атлетіко Мадрид (Іспанія)
- Боруссія Дортмунд (Німеччина)
Нагадаємо, що у минулому сезоні Лігу чемпіонів взяв Манчестер Сіті, який у фіналі мінімально здолав Інтер (1:0, гол забив Родрі). Італійський клуб вибув із ЛЧ після протистоянь проти мадридського Атлетіко в 1/8 фіналу турніру.