По итогам 2-матчевых противостояний 1/8 финала Лиги чемпионов борьбу продолжают 8 европейских грандов. Внимание украинского болельщика будет особо приковано к двум клубам – лондонского Арсенала Александра Зинченко и мадридского Реала, за который выступает голкипер Андрей Лунин. Последний имеет шанс во второй раз поднять над головой трофей ЛЧ (впервые Лунин стал победителем турнира в 2022-м году), передает 24 Канал.
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Кто сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов
Уже в 13:00 (по киевскому времени) футбольные фанаты узнают четвертьфинальные пары самого престижного еврокубкового турнира.
Испания будет иметь наибольшее представительство в следующем раунде Лиги чемпионов-2023/2024. Три клуба будут защищать честь Ла Лиги, сразу два коллектива являются представителями Мадрида.
- Реал (Испания)
- Манчестер Сити (Англия)
- Арсенал (Англия)
- Бавария (Германия)
- ПСЖ (Франция)
- Барселона (Испания)
- Атлетико Мадрид (Испания)
- Боруссия Дортмунд (Германия)
Напомним, что в прошлом сезоне Лигу чемпионов взял Манчестер Сити, который в финале минимально одолел Интер (1:0, гол забил Родри). Итальянский клуб выбыл из ЛЧ после противостояний против мадридского Атлетико в 1/8 финала турнира.