По итогам 2-матчевых противостояний 1/8 финала Лиги чемпионов борьбу продолжают 8 европейских грандов. Внимание украинского болельщика будет особо приковано к двум клубам – лондонского Арсенала Александра Зинченко и мадридского Реала, за который выступает голкипер Андрей Лунин. Последний имеет шанс во второй раз поднять над головой трофей ЛЧ (впервые Лунин стал победителем турнира в 2022-м году), передает 24 Канал.

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Кто сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов

Уже в 13:00 (по киевскому времени) футбольные фанаты узнают четвертьфинальные пары самого престижного еврокубкового турнира.

Испания будет иметь наибольшее представительство в следующем раунде Лиги чемпионов-2023/2024. Три клуба будут защищать честь Ла Лиги, сразу два коллектива являются представителями Мадрида.

Обратите внимание! В четвертьфинале Лиги чемпионов между собой могут встретиться клубы, представляющие одну и ту же страну. Также станут известны победители каких пар встретятся между собой в полуфинале ЛЧ.

Реал (Испания)

Манчестер Сити (Англия)

Арсенал (Англия)

Бавария (Германия)

ПСЖ (Франция)

Барселона (Испания)

Атлетико Мадрид (Испания)

Боруссия Дортмунд (Германия)

Напомним, что в прошлом сезоне Лигу чемпионов взял Манчестер Сити, который в финале минимально одолел Интер (1:0, гол забил Родри). Итальянский клуб выбыл из ЛЧ после противостояний против мадридского Атлетико в 1/8 финала турнира.