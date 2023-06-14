Легенда Барселони зіграє за команду Шевченка у благодійному матчі на підтримку України

У серпні відбудеться матч за участі Зінченка та Шевченка, де збиратимуть кошти на підтримку України. Стало відомо про ще одного учасника цієї благородної події.

У Лондоні, 5 серпня, відбудеться благодійний матч на підтримку України. Організаторами стануть Андрій Шевченко та Олександр Зінченко, які й запрошують гравців до своїх команд.

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Легендарний захисник Барселони став черговою зіркою благодійного матчу

Напередодні стало відомо, що Арсен Венгер буде очолювати команду Зінченка. Тепер до свята футболу долучився й ексфутболіст Барселони – Жерар Піке.

Видатна кар'єра Піке

4-разовий переможець Ліги чемпіонів (3 у складі Барселони та 1 – у Манчестер Юнайтед).

Чемпіон Англії, володар Кубка англійської Ліги та Суперкубка Англії.

Чемпіон світу та Європи у складі збірної Іспанії.

Переможець клубного чемпіонату світу (3), Суперкубка УЄФА (3), чемпіон Іспанії (8), володар Кубка Іспінії (7), Суперкубка Іспанії (6).

Всього у складі Барселони провів 616 матчів, у яких забив 53 голи та віддав 13 асистів.

Серед потенційних учасників матчу також називають легенд збірної Англії Ріо Фердінанда та Девіда Бекхема, ексфутболістку, а нині телеведучу Алекс Скотт та співака Найла Хорана.