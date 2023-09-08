Черговий рекорд: 17-річний Желтяков знову переписав історію українського плавання – відео

В Ізраїлі з 4 по 9 вересня відбувається юніорський чемпіонат світу з плавання. На цих змаганнях потужно себе проявляє надія українського плавання – Олександр Желтяков.

Спортсмен з Дніпра здобув уже другу медаль на турнірі. Желтяков до попереднього "золота" додав "срібло", ставши віцечемпіоном на дистанції 50 метрів на спині з новим юніорським та дорослим рекордом України.

До теми Українець Олексій Желтяков виграв золоту медаль на юніорському чемпіонаті світу з плавання

Не втомлюється встановлювати рекорди

Чинний чемпіон Європи серед юніорів на дистанціях 100 та 200 метрів на спині знову підтвердив статус одного з найперспективнших плавців світу. Українець з четвертим результатом у кваліфікації пройшов до фіналу змагань, де покращив свій відбірковий результат на 0.3 секунди, фінішувавши з часом – 24.91 секунди. Раніше ніхто в історії України серед юніорів та дорослих на цій дистанції не демонстрував такої швидкості.

Таким чином, Желтяков перевершив свій же результат серед юніорів, попередній рекорд – 25.29 секунди, а дорослим рекордсменом до цього був Богдан Касьян. Його результат тримався з 2019 року, тоді на Всесвітніх іграх українець проплив дистанцію за 25.09 секунди.

Дивіться відео рекордного запливу Олександра Желтякова

Юніорський ЧС-2023 з плавання. 50 метрів на спині. Фінал

Мірослав Кнедла (Чехія) – 24.80 секунди Олександр Желтяков (Україна) – 24.91 секунди Улісес Саравія (Аргентина) – 25.02 секунди

. Після встановлення нового досягнення Желтяков вже є автором чотирьох національних рекордів України у плаванні. 17-річному дніпрянину належать найкращі результати на дистанціях 50, 100 та 200 метрів на спині, а також у змішаній естафеті 4х100 метрів комплексним стилем.

Нагадаємо, що Желтяков здобував медалі на трьох поспіль юніорських чемпіонатах Європи. У 2023 році юний українець здобув дві олімпійські ліцензії у плаванні на 100 та 200 метрів на спині, де Україна не була представлена на Олімпійських іграх упродовж 12 років.

Проте останнього результату українець міг і не досягнути, адже в момент обстрілу Дніпра, коли постраждав спорткомплекс "Метеор", юний рекордсмен знаходився в 20 метрах від вибуху. Сподіваємося, що Олександр більше не потрапить в епіцентр такої небезпеки та запалить на повну на ОІ-2024 у Парижі.