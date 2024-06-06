Минулого сезону Інгулець виграв змагання у Першій Лізі, обійшовши в останньому турі Карпати. Це дозволило команді Владислава Лупашка повернутися в УПЛ вже через рік після вильоту.

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Зміни в Інгульці

Втім клуб вирішив несподівано змінити наставника. Інгулець попрощався із Лупашком, якого ЗМІ сватали у Карпати замість Мирона Маркевича. Тим часом клуб з Петрового оголосив ім'я нового наставника.

Ним став 42-річний спеціаліст Желько Любенович. Серб підписав контракт з Інгульцем аж на три роки – до літа 2027-го. Минулого року Желько почав самостійну тренерську кар'єру, очоливши Минай.

Йому вдалось підняти закарпатців з 16 на 15 місце в УПЛ, але це не врятувало команду від вильоту. У 16-ти матчах на чолі із Любеновичем Минай здобув 5 перемог, 4 нічиї та 7 поразок.

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В якості гравця Любенович провів в Україні аж 12 років, погравши за Кривбас, Таврію, Олександрію та Зорю. У складі сімферопольської команди Желько виграв Кубок України-2010, а вже із Зорею дійшов до фіналу цього турніру у 2016-му.