Розгортається драма: проголошений Інгульцем тренер не підписував контракт з клубом

Желько Любенович спростував інформацію Інгульця про його підписання. Тренер зазначив, що не покидає Минай.

6 червня ФК Інгулець оголосив Желько Любеновича своїм новим головним тренером. Відповідна інформація з'явилась в соцмережах клубу.

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Желько Любеновича заявив, що залишається тренером Миная і не розуміє, звідки взялась інформація про його перехід в інший клуб.

Я і не йшов з Миная. Звідки взялись розмови про моє укладання контракту з іншим клубом – це навіть не хочу коментувати,

– розповів сербський тренер.

Минай за підсумками сезону-2023/2024 опустився в Першу лігу, а от Інгулець з нижчого дивізіону достроково вийшов в УПЛ.

Нагадаємо, що команда з Петрового звільнила Владислава Лупашка з посади головного тренера.

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