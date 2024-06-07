Розгортається драма: проголошений Інгульцем тренер не підписував контракт з клубом

7 червня 2024, 22:10
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Джерело:

UA-Football

Желько Любенович спростував інформацію Інгульця про його підписання. Тренер зазначив, що не покидає Минай.

6 червня ФК Інгулець оголосив Желько Любеновича своїм новим головним тренером. Відповідна інформація з'явилась в соцмережах клубу. 

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Інгулець дезінформував вболівальників

Желько Любеновича заявив, що залишається тренером Миная і не розуміє, звідки взялась інформація про його перехід в інший клуб.

Я і не йшов з Миная. Звідки взялись розмови про моє укладання контракту з іншим клубом – це навіть не хочу коментувати,
– розповів сербський тренер.

Відзначимо. Минай за підсумками сезону-2023/2024 опустився в Першу лігу, а от Інгулець з нижчого дивізіону достроково вийшов в УПЛ.

Нагадаємо, що команда з Петрового звільнила Владислава Лупашка з посади головного тренера.

Тренерська кар'єра Желька Любеновича: головне

  • Після завершення ігорової кар'єри залишився працювати в Зорі, де він тренував юнацьку команду. 
  • Після цього він працював у сербських клубах Железничар та Раднички.
  • У листопаді 2023 року очолив Минай.

Автор: Валерія Фургалець