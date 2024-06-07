26-річний нападник Жирони пригадав матч проти Барселони, у якому він відкрив рахунок на табло домашнього стадіону. А його команда здобула у підсумку перемогу над "блаугранас" 4:2.

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Прокоментував чутки про інтерес від Хаві

Артем прокоментував інформацію про зацікавленість у нього головного тренера Барселони Хаві. Довбик розповів, що особисто жодних розмов із Хаві не було, але були перемовини між клубами.

Відзначимо! Жирона переграла Барселону у двох поєдинках сезону-2023/2024 в Ла Лізі. Обидва разом по 4:2, а Довбик відзначався голами в обох матчах.

Барселона зацікавилась українським футболістом після його вдалого виступу в обох очних зустрічах.

Найкращий бомбардир сезону Ла Ліги розповів, який із іспанських грандів підходить йому за стилем найбільше – Реал чи Барселона.

Ну, Барселона…Це такі команди, що тут не думаєш. У них є такі виконавці… Хоч і кажуть, що Барселона вже не та, але там виконавці дуже високого рівня – Гюндоган, Левандовський, молодий Ямаль,

– відповів Довбик.

Нагадаємо, що Довбик у сезоні-2023/2024 забив 24 голи у 36-ти матчах у рамках Ла Ліги, оформивши також 8 асистів. Загалом у цьому сезоні Артем провів 41 зустріч – 25 м'ячів та 10 гольових передач.

Жирона ж посіла 3-тє місце у таблиці першості, що гарантувало їй історичний виступ у Лізі чемпіонів у новому сезоні-2024/2025.

Наразі Артем остаточно не відповів, чи продовжить свою кар'єру у Жироні. Із майбутнім Довбик визначиться після Євро-2024. Наразі українським нападником цікавляться одразу декілька європейських клубів – Наполі, Ювентус, Мілан, Барселона, Атлетіко Мадрид, Челсі та Мілан.