26-річний нападник Жирони пригадав матч проти Барселони, у якому він відкрив рахунок на табло домашнього стадіону. А його команда здобула у підсумку перемогу над "блаугранас" 4:2.
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Прокоментував чутки про інтерес від Хаві
Артем прокоментував інформацію про зацікавленість у нього головного тренера Барселони Хаві. Довбик розповів, що особисто жодних розмов із Хаві не було, але були перемовини між клубами.
Барселона зацікавилась українським футболістом після його вдалого виступу в обох очних зустрічах.
Найкращий бомбардир сезону Ла Ліги розповів, який із іспанських грандів підходить йому за стилем найбільше – Реал чи Барселона.
Ну, Барселона…Це такі команди, що тут не думаєш. У них є такі виконавці… Хоч і кажуть, що Барселона вже не та, але там виконавці дуже високого рівня – Гюндоган, Левандовський, молодий Ямаль,
– відповів Довбик.
- Нагадаємо, що Довбик у сезоні-2023/2024 забив 24 голи у 36-ти матчах у рамках Ла Ліги, оформивши також 8 асистів. Загалом у цьому сезоні Артем провів 41 зустріч – 25 м'ячів та 10 гольових передач.
- Жирона ж посіла 3-тє місце у таблиці першості, що гарантувало їй історичний виступ у Лізі чемпіонів у новому сезоні-2024/2025.
Наразі Артем остаточно не відповів, чи продовжить свою кар'єру у Жироні. Із майбутнім Довбик визначиться після Євро-2024. Наразі українським нападником цікавляться одразу декілька європейських клубів – Наполі, Ювентус, Мілан, Барселона, Атлетіко Мадрид, Челсі та Мілан.