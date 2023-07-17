Після розслідування Bihus.info щодо Сергія Бубки минуло вже достатньо часу, а конкретних дій щодо цього не відбувається. Комісія атлетів національного олімпійського комітету, зібравшись тільки дискредитувала себе, сама ж головна фігура розслідування мовчить і тильки зі слів Вадима Гутцайта є інформація, що буде звертатися до суду, де захищатиме свою честь.

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Звернення до правоохоронних органів

Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк дав свою оцінку цій ситуації та сподівається, що в нашому суспільстві нарешті запрацює інститут репутації.

На жаль, проаналізувавши ситуацію з розслідуванням Bihus.Info і реакцією на нього комісії спортсменів, мушу констатувати – Україні ще доведеться формувати інститут репутації… Через те, що здебільшого суспільство, і безпосередньо спортсмени-олімпійці, як складова цього суспільства, не готові, на жаль, реагувати на суспільно значущі речі та критично ставитися до можливих протиправних дій будь-кого, навіть якщо це найвидатніший стрибун з жердиною України. А найвидатніші стрибуни з жердиною комунікувати та реагувати відповідним чином на матеріали, які, у випадку, якщо це все неправда і наклеп, паплюжать їх честь та гідність. Пройшло вже понад тиждень після оприлюднення розслідування Бігус інфо про співпрацю родичів пана Бубки та фірм, які повʼязані з ним, з терористами в окупованому Донецьку, проте від нього ми не почули ані слова… Лише заяви третіх осіб про те, що він готує позов до суду,

– прокоментував Беленюк.

Тому Жан вважає, що така інертна позиція не є нормальною та готує депутатські запити в правоохоронні органи щодо ситуації з Сергієм Бубкою:

"Водночас на комісії атлетів НОК пропозицію Владислава Гераскевича хоч якось відреагувати на це розслідування підтримав лише сам Влад Гераскевич. Спортсмени аргументували це тим, що необхідно, щоб цим питанням займалися відповідні правоохоронні органи, а вже тоді, за результатами їх роботи, будемо робити висновки. Тому готую депутатські запити у відповідні правоохоронні органи, щоб дізнатись, чи взагалі відреагували вони якось на це розслідування. Про результати повідомлю додатково."

Нагадаємо. Сергій Бубка був 17 років очільником НОК, але з початку повномасштабного вторгнення так і не зміг адекватно прокоментувати події в Україні, визначити, хто винен у цьому, а також хоча б назвати бойові дії війною.