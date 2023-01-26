Це чітко показало, які цінності сповідує МОК, – Беленюк про можливий допуск росіян до змагань

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк розніс МОК за їхнє рішення. Беленюк вважає позицію міжнародного комітету абсурдним.

Нещодавно МОК опублікував заяву, яка стосується України та обмежень проти Росії та Білорусі. Комітет не забув дати шанс спортсменам, які під санкціями, завуальовано брати участь у змаганнях.

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Жан Беленюк вважає таке рішення МОК "брудним". Оскільки міжнародний комітет закриває очі на очевидні речі

У той час коли українців атакують ракетами та дронами-камікадзе, МОК активно шукає шлях для повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань… Ми всі прекрасно бачимо або активну підтримку, або переважно мовчання спортсменів, тренерів і функціонерів РФ, що у свою чергу потурає агресії, та як Росія використовує спорт із пропагандистською метою,

– написав Беленюк.

Також олімпійський чемпіон вирішив не панькатись. Олімпійський чемпіон висловився чітко та зрозуміло доніс свою позицію.

Таке рішення чітко показало, які цінності сповідує МОК. Це дуже "зручна позиція": запропонувати спортсменам рф та білорусі підписати папірці, що вони начебто підтримують положення Олімпійської хартії, що вони проти війни, і в обмін на це бути допущеними до змагань у Парижі. В той час, коли очільник російського НОК розповідає як він пишається спортсменами, що беруть участь у так званій "СВО",

– додав Беленюк.

Нагадаємо, що Олімпійський комітет Азії зробив зробив привабливу пропозицію спортсменам з Росії та Білорусі, запросивши їх на змагання.