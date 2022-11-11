Ніяких виборів без вибору: інтерв'ю з Беленюком про Бубку, НОК і "конфлікт" з Гутцайтом

Олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк боротиметься за посаду президента Національного олімпійського комітету України. 10 листопада він вже представив свою передвиборчу програму. Олімпійський чемпіон розповів про свої наміри, "конфлікт" з Гутцайтом та пролив світло на свою спортивну кар'єру.

В інтерв'ю 24 каналу Жан Беленюк поділився тим, як схвалював це непросте рішення і як бачить подальший розвиток НОК.

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З якою програмою Беленюк йде на вибори глави НОК

Жан Беленюк одним із перших заговорив про свої наміри балотуватися на пост президента НОК. Згодом на офіційному сайті комітету оприлюднили повний список кандидатів. Це біатлоністка Олена Білосюк, голова відділення НОК в Київській області Ігор Малинський та міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Беленюк планує впровадити системні зміни у випадку перемоги у виборах президента НОК України. Його програма складається з таких пунктів:

Проєкт зміни до статуту НОК;

Повернення посади Генерального секретаря НОК;

Створення санкційного комітету НОК;

Фінансовий та правовий аудит НОК;

Деталізація напрямків роботи та обов’язків віцепрезидента.

Також Жан Беленюк викликав міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта на дебати перед виборами президента НОК.

"Не повинно бути виборів без вибору"

Чинним президентом НОК України є Сергій Бубка. Він очолює цю посаду впродовж 17 років. Минулого місяця виконком НОК ухвалив рішення провести 17 листопада звітно-виборну Генеральну асамблею, на якій, зокрема, обрати нове керівництво комітету на чолі з президентом.Схоже, що "відхід" Бубки не був для когось несподіванкою. Оскільки його позиція була доволі дивною. Він навіть не спромігся назвати війну – війною. Після 24 лютого Бубка рідко фігурує на публіці, що й обурило спортивну спільноту.

Коли схвалили рішення балотуватися на посаду президента НОК України?

Протягом часу, відколи я народний депутат, до мене зверталися та звертаються багато атлетів, тренерів, спортивних функціонерів та президенти різних федерацій з різноманітними проханнями. Цьогь разу не виключення, до мене звернулися люди, яким я довіряю, з поясненням речей, які наразі відбуваються в олімпійському русі.

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Я чув про те, що будуть вибори. Про це говорили, однак офіційної інформації не було. Навіть знав одну людину відому в Україні, яка планувала йти, і яку я б підтримав. І з нею є певна комунікація з цього приводу. Вже ближче до оголошення дати виборів мені донесли інформацію, що ця людина відмовилася. Тому це означало, що відбудуться вибори без вибору. Було невідомо хто саме балотуватиметься, але всі подейкували, що це буде чинний міністр молоді та спорту. Ми знаємо, що його підтримує діючий очільник НОК Сергій Бубка. Зважаючи на цю всю ситуацію і прохання спортивної громадськості.

Беленюк про наміри балотуватися на пост президента НОК: дивіться відео

По-перше, ми живемо в демократичній країні, де не повинно бути виборів без вибору. Справжня достойна конкуренція завжди вітається. Мене попросили доєднатися до сформованої команди однодумців. Запропонувати якусь альтернативу для розвитку олімпійського руху в нашій країні. Тому що вони дуже сильно переймалися, що від перестановки додатків сума може не змінитися. Для мене це стало певним чином несподіванкою. Я взяв декілька днів на те, щоб подумати. Через два дні я прийняв рішення все ж таки балотуватися на цю посаду.

"Немає сенсу нічого приховувати": про розподіл коштів від МОК

Ви говорите, що до вас часто звертаються спортсмени, що саме їх турбує?

Зверталися з різними питанням, якщо про частину НОК, то багато було звернень щодо того, що дехто просто не розумів алгоритм розподілу Міжнародної допомоги від МОК. Питали, чому одним спортсменам дають цю допомогу, а іншим ні. Питали з приводу того, які в нас позиції на міжнародній арені. Бо деякі міжнародні федерації хочуть повернути до змагань спортсменів з Росії та Білорусі. Багато питань було щодо житлових умов. Спектр питань досить широкий.

Ми завжди намагаємося реагувати, пишемо запити. Не завжди все складається так, як ми цього хочемо, не завжди є фінанси на розв'язання всіх питань, але ми завжди реагуємо та робимо все, що від нас залежить.

В одному з інтерв'ю ви говорили, що надсилали запит до НОК, аби дізнатися, як розподіляють кошти МОК? Тоді ви казали, що мали певні проблеми з комунікацією, ви так і не отримали відповіді?

Саме так. Зважаючи на прохання спортсменів, ми сформували запит до НОК, в нас всі документи є про це. Відповіді ми не отримали, точніше це швидше була відписка. Мовляв, питайте у МОК. Хоча всі ми знаємо, хто займається розподілом цих коштів.



Жан Беленюк / Фото 24 каналу

Якщо все прозоро та відкрито, то немає сенсу нічого приховувати та чогось не договорювати. Якщо ти користуєшся прозорим алгоритмом розподілу цих коштів, то ти можеш без питань дати всю інформацію та розповісти. Це можна надати, і ні в кого не буде ніяких питань. На жаль, нічого такого не отримав. Я розумію, чому до мене звертаються спортсмени. Бо якщо народний депутат не може отримати відповіді на певні питання, то годі чекати, що спортсмен зможе достукатися до НОК.

"Війна чомусь була названа бідою": що не так із Бубкою

Ви неодноразово критикували роботу НОК, які головні питання можете поставити Сергію Бубці? Що саме не влаштовувало в його керівництві?

По-перше, це непрозорість та незрозумілість санкційної політики. Не висвітлюється інформація з приводу того, яка робота проводиться всередині МОК. Чи відстоюється позиція українських спортсменів. Ми бачимо, як певні міжнародні федерації просувають російські наративи.

Багатьох обурило те, що в перші дні російського вторгнення не було й звістки від очільника НОК. Було незрозуміло, де він, яка його позиція. Ми, олімпійці, не знали, що нам робити. У нас були певні активності в перші дні, ми писали відкритий лист до МОК. Підпису Сергія Бубки я там не побачив.

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До того ж його коментар з'явився тільки на 8-й день вторгнення. Він обурив багатьох представників нашої олімпійської громадськості.

Я його не зрозумів, війна чомусь була названа бідою. Ми не побачили чіткого засудження Росії, яка і є причиною так званої біди. Мені як громадянину України це було не зовсім зрозуміло. Тому я вважаю, що маю право питати пояснень, чому відбувається саме так.

Не було комунікації з очільником НОК. Тому коли я спілкувався з журналістами, я щиро розповідав, як я бачу цю ситуацію. Можливо це було сприйнято, як критика, але я ставив питання, які мене турбують.

Відмова Бубки в участі у виборах стала несподіванкою?

Довго ширилися чутки, що все буде відбуватися таким чином. Для нас головне, щоб зміни відбулися не просто формально. Нам важливі системні зміни в самій організації. Саме тому у нас є програма, яку ми збираємося втілювати. А саме, змінити підхід всередині організації до роботи, дати друге дихання.

Відкрити якусь прозорість, відповідальність за певні напрямки тих чи інших дійових осіб в НОК. Щоб це не був бездієвий орган, яким, мені здається, він є зараз. Принаймні, про це мені говорять багато знайомих спортсменів. Я не знаю як зараз проаналізувати роботу НОК. Можливо вона й була, але нам про неї не звітували.



Жан Беленюк на Іграх в Токіо / Фото Getty Images

"Критику слід сприймати належним чином": про "конфлікт" з Гутцайтом

Ваш конкурент Вадим Гутцайт в одному з інтерв'ю сказав таке: "Я не хочу нікого ображати, це повністю не відповідає дійсності. Всі ми знаємо, що і як розподіляється, кому допомагають. Це зовсім різні речі, то, що говорить мій опонент (Жан Беленюк – 24 канал), це його особиста справа. Це все не відповідає дійсності. Мені є багато сказати з приводу того, що вчора вам говорила ця людина. Дуже багато". Ви бачили це? Як прокоментуєте відповідну заяву?

Я бачив це. Мені цікаво, чому ж він тоді нічого не сказав. Коли ти запевняєш, що можеш щось сказати – то кажи. Я не бачу сенсу навіть це коментувати, бо навіть не було нічого сказано. Це ж не тільки мої слова. Ми бачимо, яка кількість федерацій, спортсменів не задоволена роботою НОК. Ми бачимо певні тенденції вибіркового підходу з приводу фінансування. Це незадоволення спортсменів. Ми бачимо, що це сприймають, як особисту образу. Користуючись адмінресурсом намагаються впливати на представників різних федерацій. Це неправильно, критику слід сприймати належним чином. Мій опонент повинен розповісти про те, що він знає. Це хоча б для того, щоб мені дізнатися про що йде мова.

"Не уявляю, як це можна поєднувати": що робити зі спортивною кар'єрою

З моменту повномасштабного вторгнення Росії ви не виступили на жодному міжнародному турнірі. Чому?

Так, я поступився своїм місцем Андрію Антонюку, це борець з Тернополя. Він йшов другим номером у відборі. На це є дві причини. Я бачив необхідність залучення до певної дипломатичної та гуманітарної роботи. Це відволікало мене від тренувального процесу. Я не був готовим ні фізично, ні морально до виступів на цих змаганнях.

Якщо підходити серйозно до цієї підготовки, їхати виборювати медаль, то це системна клопітка робота. В мене не вийшло цього зробити в силу різних причин. Тому я вирішив не брати участь. Це входило в моє планування, я збирався взяти невелику паузу після Олімпіади-2020. Те, що я виграв відбір, стало дещо несподіванкою. Так вийшло, що тоді моя фізична форма давала мені можливість виграти його. Але для того, щоб брати участь у чемпіонаті світу та претендувати на високе місце не була проведена певна робота.

Чи є в планах у вас Париж-2024?

Для того, щоб виступити на Олімпійських іграх, треба бути готовим до цього, а ще відібратися туди. Тому тут є певні нюанси. У будь-якому випадку, спорт у моєму житті назавжди. Я тренуюся, коли у мене є вільний час. Намагаюся це робити, принаймні. А як воно буде надалі наразі важко сказати. Зараз я у передвиборчому процесі.

Головний тренер збірної України з греко-римської боротьби Володимир Шацьких сказав, що ви ще не сказали свого останнього слова в спортивній кар’єрі.

Тут важко щось прогнозувати. Багато відповідей на певні питання будуть надані найближчим часом.

Балотування на пост президента НОК може свідчити про ваші плани закінчити кар'єру?

Я не уявляю, як це можна поєднувати. Зараз у нас процес балотування. Все це зможу прокоментувати після виборів.



Беленюк здобув "золото" в Токіо-2020 / Фото Getty Images

Як вам вдається поєднувати політичну кар'єру зі спортом?

Зараз мої заняття спортом приблизно на тому рівні, як і у народних депутатів, які підтримують свою форму в залах. Я можу виділи 1 – 2 години на заняття спором. Я в цьому плані не дуже відрізняюся від своїх колег. Замість того, щоб бігати на біговій доріжці, робити вправи в тренажерці, я займаюся боротьбою зі своїми колегами по килиму.

"Я бачу свою місію": про поїздку до Африки

Нещодавно ви були у робочому тур у складі української делегації по налагоджуванню взаємовідносин з країнами Африки. Що можете сказати про цю поїздку?

Дуже продуктивна поїздка, на мій погляд. Авжеж, Африка – це той континент, з яким ми системно не допрацьовували. І не працювали наполегливо протягом багатьох років.

Я комунікував з представниками різних парламентів про війну в Україні, продовольчу кризу, загрозу ядерного удару Росії. Основна моя мета полягала в тому, щоб спростовувати наративи Росії, які вона застосовує на африканському континенті.

Типу того, що "в Україні панує нацизм та расизм". Коли люди бачать мене, як представника України на міжнародній арені, то в них повинні вже виникнути питання, чи дійсно їм кажуть правду. Подібна робота була проведена. Ми розповідали про нашу ситуацію зараз, що ворог намагається зруйнувати критичну інфраструктуру.



Жан Беленюк про робочу поїздку до Африки / Фото з інстаграму борця

Ці 12 днів на африканському континенті дійсно варті були того, але на цьому не треба зупинятися. За одну поїздку важко зробити всю роботу. Це тільки початок, треба працювати. Мені особисто це цікаво, оскільки мій батько з африканського континенту. Я бачу свою місію в налагодженні україно-африканських відносин.