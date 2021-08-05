Не міг тримати тацю, – Жан Беленюк розповів, як важко йому далась перемога
Джерело:"Радіо Свобода"
Український борець Жан Беленюк виборов золоту медаль на Олімпійських іграх-2020. Та мало хто знає, що перед самим відльотом у Токіо він отримав важку травму, через що виступ спортсмена був під великим питанням.
Жан Беленюк зізнається: зміг повністю реалізуватися на Олімпіаді лише завдяки вірі й оптимізму його тренера – Володимира Шацького.
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Важка травма Беленюка
Перед вильотом на Олімпіаду лікарі оглянули спортсмена й запевнили, що необхідна операція на плечі. Надії Беленюка та його тренера на участь у змаганнях медики називали "авантюрою".
За сюжетом про те, що зі мною трапилося, можна знімати фільми, писати книги. Я думаю, що я цим і займуся в майбутньому, тому що реально ситуація була занадто критична,
– пригадує борець.
Беленюк розповів, що тоді в їдальні навіть не міг тримати тацю, а лише через тиждень почав розробляти руку.
Спортсмен особливо відзначив роботу лікаря Олександра Вербіцького. За те, що той кожний день працював зі своїм підопічним. Борець впевнений, що це й допомогло йому вибороти золоту медаль.
Жан Беленюк станцював гопак після перемоги на Олімпіаді / Фото НОК
Перемога Беленюка
- Жан Беленюк 4 серпня виборов золото на Олімпійських іграх у дисципліні греко-римської боротьби. У фіналі він переміг угорця Віктора Левінца.
- Програючи по ходу поєдинку 0:1, Беленюк захопив ініціативу й здобув перемогу – 5:1. Це стало першим і довгоочікуваним "золотом" України на Олімпіаді в Токіо.