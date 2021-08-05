Жан Беленюк зізнається: зміг повністю реалізуватися на Олімпіаді лише завдяки вірі й оптимізму його тренера – Володимира Шацького.

Варто знати "Золотий" олімпієць та "слуга народу": біографія Жана Беленюка

Важка травма Беленюка

Перед вильотом на Олімпіаду лікарі оглянули спортсмена й запевнили, що необхідна операція на плечі. Надії Беленюка та його тренера на участь у змаганнях медики називали "авантюрою".

За сюжетом про те, що зі мною трапилося, можна знімати фільми, писати книги. Я думаю, що я цим і займуся в майбутньому, тому що реально ситуація була занадто критична,

– пригадує борець.

Беленюк розповів, що тоді в їдальні навіть не міг тримати тацю, а лише через тиждень почав розробляти руку.

Спортсмен особливо відзначив роботу лікаря Олександра Вербіцького. За те, що той кожний день працював зі своїм підопічним. Борець впевнений, що це й допомогло йому вибороти золоту медаль.



Жан Беленюк станцював гопак після перемоги на Олімпіаді / Фото НОК

Перемога Беленюка