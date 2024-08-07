Буде битися за "бронзу": Жан Беленюк не зміг вийти у фінал Олімпійських ігор-2024

Український борець греко-римського стилю взяв участь у змаганні в категорії до 87 кілограмів. Суперником Беленюка став представник Ірану.

Україна продовжує виступи на літніх Олімпійських іграх-2024. На середу, 7 серпня, були винесені сутичку з греко-римської боротьби серед чоловіків, пише 24 Канал.

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Чергова медаль України

У ваговій категорії до 87 кілограмів виступав олімпійський чемпіон минулих Ігор-2020 Жан Беленюк. Українець зміг впевнено переграти в 1/8 фіналу китайця Цяна та у чвертьфіналі казаха Турсинова.

У півфіналі Жан вийшов на представника Ірану Алірезу Мохмадіпіані. Беленюк вважався фаворитом битви і стартував дуже впевнено. У першій половині українець вдало провів атаку та повів у рахунку 3:0.

Втім після перерви іранцю вдався камбек. Спочатку Беленюк заробив штрафний бал, а пізніше Мохмадіпіані реалізував партер Беленюка. Гра так і закінчилась з рахунком 3:3, але переможцем став Аліреза завдяки перевазі останнього балу.

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Таким чином, Жан виступить у сутичці за бронзову нагороду. Суперником стане угорський борець Давід Лосончі. Битва відбудеться у четвер, 8 серпня.