Украина продолжает выступления на летних Олимпийских играх-2024. На среду, 7 августа, были вынесены схватку по греко-римской борьбе среди мужчин, пишет 24 Канал.

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Очередная медаль Украины

В весовой категории до 87 килограммов выступал олимпийский чемпион прошлых Игр-2020 Жан Беленюк. Украинец смог уверенно переиграть в 1/8 финала китайца Цяна и в четвертьфинале казаха Турсинова.

В полуфинале Жан вышел на представителя Ирана Алирезу Мохмадипиани.

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