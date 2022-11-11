Жан Беленюк в 2019 году был избран народным депутатом. Но это не помешало ему и дальше продолжать спортивную карьеру. В том же 2019 году он выступил на чемпионате мира по борьбе, где завоевал золотую награду. А после этого и на Олимпийских играх 2020 года в Токио, состоявшейся в августе 2021 года. Тогда он получил золотую награду, ставшую единственной для сборной Украины на этой Олимпиаде.

Но после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Беленюк не выступил ни на одном международном турнире. В эксклюзивном интервью 24 каналу Беленюк рассказал, почему так произошло и как он видит свою дальнейшую спортивную карьеру.

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"На это есть две причины. Я видел необходимость привлечения к определенной дипломатической и гуманитарной работе. Это отвлекало меня от тренировочного процесса. Я не был готов ни физически, ни морально к выступлениям на этих соревнованиях. Если подходить серьезно к этой подготовке, ехать бороться за медаль, то это системная хлопотная работа. У меня не получилось этого сделать в силу разных причин. Поэтому я решил не участвовать. Это входило в мою планировку, я собирался взять небольшую паузу после Олимпиады-2020. То, что я выиграл отбор, стало неожиданно. Так получилось, что тогда моя физическая форма давала мне возможность выиграть его. Но для того, чтобы участвовать в чемпионате мира и претендовать на высокое место, не была проведена определенная работа", – признался Жан Беленюк.

Сейчас Беленюк готовится к новому вызову. Он один из кандидатов на пост президента Национального олимпийского комитета. Так что в случае победы, перед ним встанет вопрос, как это все сочетать.

"Я не представляю, как это можно совмещать. Сейчас у нас процесс баллотирования. Все это смогу прокомментировать после выборов", – рассказал Беленюк.

Пока он поддерживает форму. Однако тренироваться приходится только тогда, когда есть свободное время.

"Сейчас мои занятия спортом примерно на том уровне, как и у народных депутатов, которые поддерживают свою форму в залах. Я могу выделить один – два часа на занятие спором. Я в этом плане не очень отличаюсь от своих коллег. Вместо того, чтобы бегать на беговой дорожке, делать упражнения в тренажерке, я занимаюсь борьбой со своими коллегами по ковру", – рассказал Беленюк.