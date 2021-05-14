Жан Беленюк дав прогноз на бій Ломаченко – Накатані

Український борець Жан Беленюк прокоментував майбутній поєдинок між Василем Ломаченком і Масайоші Накатані. Ломаченко проведе перший бій після поразки Теофімо Лопесу.
Ломаченко – професор у своїй справі
Беленюк вважає, що бій з Накатані буде прохідним для Ломаченка. Втім, Жан зізнався, що нічого не знає про японського суперника Василя.
До слова Ломаченко полетів у США для підготовки до бою з Накатані: фото
Думаю, це буде цікавий бій. Всі поєдинки Василя – видовищні, професійні. Ломаченко – професор у своїй справі. Не можу нічого сказати про Накатані, тому що не бачив його поєдинків. Упевнений, що цей бій буде прохідним для Василя. Після поразки він буде ще більше хотіти перемогти,
– сказав Жан.
Разом з тим, борець вважає, що в Ломаченка чемпіонський характер.
"Ломаченко – чемпіон. Чим відрізняються чемпіони від звичайних спортсменів? Це характер. Вони навіть після кризових ситуацій підіймаються і перемагають, їх це не ламає, а мотивує", – резюмував Беленюк.
Що відомо про бій Ломаченко – Накатані
- Ломаченко та Накатані офіційно зустрінуться 26 червня. Бій відбудеться на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі, штат Невада, (США).
- На початку травня промоутерська компанія Top Rank підтвердила бій та опублікувала промо поєдинку.
- Попередній бій Ломаченко провів восени 2020 та програв Теофімо Лопесу. Василь втратив титули WBC, WBA, WBO.
- Накатані також програвав Лопесу, однак у попередньому поєдинку він переміг. Японець здолав скандального Фелікса Вердехо, якому загрожує смертна кара.