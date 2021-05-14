Жан Беленюк дав прогноз на бій Ломаченко – Накатані

Український борець Жан Беленюк прокоментував майбутній поєдинок між Василем Ломаченком і Масайоші Накатані. Ломаченко проведе перший бій після поразки Теофімо Лопесу.

Ломаченко – професор у своїй справі

Беленюк вважає, що бій з Накатані буде прохідним для Ломаченка. Втім, Жан зізнався, що нічого не знає про японського суперника Василя.

До слова Ломаченко полетів у США для підготовки до бою з Накатані: фото

Думаю, це буде цікавий бій. Всі поєдинки Василя – видовищні, професійні. Ломаченко – професор у своїй справі. Не можу нічого сказати про Накатані, тому що не бачив його поєдинків. Упевнений, що цей бій буде прохідним для Василя. Після поразки він буде ще більше хотіти перемогти,

– сказав Жан.

Разом з тим, борець вважає, що в Ломаченка чемпіонський характер.

"Ломаченко – чемпіон. Чим відрізняються чемпіони від звичайних спортсменів? Це характер. Вони навіть після кризових ситуацій підіймаються і перемагають, їх це не ламає, а мотивує", – резюмував Беленюк.

Що відомо про бій Ломаченко – Накатані