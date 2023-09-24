Здобувши ліцензію на Олімпіаду-2024: Жан Беленюк – бронзовий призер ЧС з греко-римської боротьби

Жан Беленюк продемонстрував клас на міжнародній арені. Український спортсмен виборов цінну нагороду.

Жан Беленюк став бронзовим призером чемпіонату світу з греко-римської боротьби. До того ж атлет виборо ліцензію на Олімпійські ігри-2024.

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Виборов відразу два трофеї

Олімпійський чемпіон та народний депутат взяв участь у міжнародній першості, котрі проходили у столиці Сербії Белграді. Жан Беленюк зумів вирвати бронзову нагороду та зійти на третє сходинку п'єдесталу пошани. Ба більше, дана медаль сталь стала п'ятою нагородою для представників "синьо-жовтої" команди на чемпіонаті світу із боротьби.

. Спортсмени, які здобули медалі ЧС-2023 у Сербії: Юлія Ткач-Остапчук ("срібло", жіноча боротьба, 59 кілограмів), Василь Михайлов ("бронза" вільна, 79 кілограмів), Ірина Коляденко ("бронза", жіноча боротьба , 62 кілограмів), Ярослав Фільчаков ( "бронза", греко-римська, 82 кілограмів).

В 1/8 фіналу Беленюк програв лідеру посіву Алі Дженгізу, який представляв Туреччину. Кривдник українця вийшов до фіналу змагань, а тому Жан отримав шанс поборотися за "бронзу" турніру. У втішних сутичках український спортсмен спершу взяв гору над Тоні Метсомекі з Фінляндії (5:1), а пізніше переміг Жалгасбая Бердимуратова з Узбекистану (5:3).

Уже у вирішальній битві за цінну нагороду міжнародної першості на Беленюка чекав атлет із Казахстану Нурсултан Турсинов. Олімпійський чемпіон провів неймовірну сутичку за бронзову медаль, в якій зміг тріумфувати із загальним рахунком 7:2.

Більше того, Беленюк завоював ліцензію на Олімпійські ігри-2024, яка пройде в Парижі у ваговій категорії до 87 кілограмів.