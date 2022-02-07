Жахлива травма й кінець Олімпіади: американка страшно вилетіла з траси – відео падіння

Американська гірськолижниця Ніна О'Браєн прикро дебютувала на Олімпійських іграх. У першому старті в Пекіні О'Браєн зазнала важкої травми через виліт з траси.

О'Браєн винесли з траси на ношах

У Пекіні 24-річна О'Браєн боролася за медалі, повідомляє 24 канал. Першу спробу американка на дебютній в кар'єрі Олімпіаді закінчила з шостим результатом і пробилася у топ-30 тих, хто розігрував нагороди.

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Після другої спроби О'Браєн отримала дискваліфікацію. Під час проходження другого етапу у фіналі слалом-гіганту американка агресивно атакувала.

Вона не впоралася з рухом лиж і вилетіла з траси. Спортсменка невдало впала на ліву ногу, через що, ймовірно, зазнала перелому.



Падіння О'Браєн / Фото EPA



Падіння О'Браєн / Фото Belga

Дивіться відео падіння О'Браєн

Змагння відразу призупинили й протягом 15 хвилин американці надавали допомогу. Ніну О'Браєн винесли з траси на ношах.

. Перемогу здобула шведка Сара Гектор. Компанію на подіумі їй склали італійка Федеріка Бріньйоне ("срібло") та швейцарка Лара Гут-Берамі ("бронза").