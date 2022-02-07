О'Брайен вынесли с трассы на носилках
В Пекине 24-летняя О'Брайен сражалась за медали, сообщает 24 канал. Первую попытку американка на дебютной в карьере Олимпиаде закончила с шестым результатом и пробилась в топ-30 тех, кто разыгрывал награды.
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После второй попытки О'Брайен получила дисквалификацию. В ходе второго этапа в финале слалом-гиганта американка агрессивно атаковала.
Она не справилась с движением лыж и вылетела с трассы. Спортсменка неудачно упала на левую ногу, из-за чего, вероятно, получила перелом.
Падение О'Брайен / Фото EPA
Падение О'Брайен / Фото EPA
Смотрите видео падения О'Брайен
Соревнования сразу же приостановили и в течение 15 минут американке оказывали помощь. Нину О'Брайен вынесли с трассы на носилках.