О'Брайен вынесли с трассы на носилках

В Пекине 24-летняя О'Брайен сражалась за медали, сообщает 24 канал. Первую попытку американка на дебютной в карьере Олимпиаде закончила с шестым результатом и пробилась в топ-30 тех, кто разыгрывал награды.

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После второй попытки О'Брайен получила дисквалификацию. В ходе второго этапа в финале слалом-гиганта американка агрессивно атаковала.

Она не справилась с движением лыж и вылетела с трассы. Спортсменка неудачно упала на левую ногу, из-за чего, вероятно, получила перелом.

Падение О'Брайен / Фото EPA

Падение О'Брайен / Фото EPA

Смотрите видео падения О'Брайен

Соревнования сразу же приостановили и в течение 15 минут американке оказывали помощь. Нину О'Брайен вынесли с трассы на носилках.

К сведению. Победу одержала шведка Сара Гектор. Компанию на подиуме ей составили итальянка Федерика Бриньоне ("серебро") и швейцарка Лара Гут-Берами ("бронза").