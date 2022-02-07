Жахливе падіння лідерки

Однією із фавориток була канадська спортсменка Жустін Дюфур-Лапуант. Фристайлістка успішно відібралася до фіналу, проте за медалі поборотися їй не вдалося, повідомляє 24 канал.

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Спортсменка не встояла на ногах після першого трампліну. Розуміючи, що їй не вдасться позмагатися за високі місця, вона все одно продовжила боротьбу.

Переживши болісний шок, канадка завершила спуск і навіть виконала сальто на другому трампліні.

Відео виступу представниці Канади

А от олімпійською чемпіонкою стала атлетка з Австралії Джакара Ентоні. Вона здобула першу золоту нагороду у могулі для своєї країни. Другою стала представниця США Джаелін Кауф, а "бронза" дісталася спортсменці ОКР Анастасії Смірновій.

Жустін Дюфур-Лапуант: головне про спортсменку