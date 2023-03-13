"Жадібне пузо, підпиши контракт, або звільни пояс": Усик поставив Ф'юрі перед вибором
Джерело:Твітер Усика
Український боксер уже з нетерпінням чекає "бій століття". Олександр Усик мотивує Тайсона Ф'юрі підписати контракт.
Олександр Усик у звичній для боксу манері звернувся до Тайсона Ф'юрі. Український боєць жадає здобути титул "абсолюта".
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Продовжують ставити ультиматуми
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик вкотре звернувся до Тайсона Ф'юрі, який володіє титулом WBC. Український боксер з нетерпінням чекає легендарного поєдинку, в той момент, як британець забарився з підписанням контракту.
Привіт, жадібне пузо, положення про реванш надійшло з вашого боку, а не з мого. Припини скиглити та ухилятися. Будь чоловіком, підпиши контракт або звільни пояс. Мені потрібен титул абсолюта, а не грати у ваші дурні ігри,
– сказав Олександр Усик.
На початку березня, 10-го числа стало відомо, що зустріч між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі повинна відбутися 29-го квітня, оскільки боксери попередньо погодили бій. Проте офіційний контракт поки що не підписано.
Стрімкий розвиток подій
- "Циганський король" несподівано перервав мовчання та поставив ультиматум Усику – розподіл гонорару у співвідношенні 70 на 30 на користь британця.
- Український чемпіон моментально відреагував, погодившись на умови скандаліста, але нагадав британцю про обіцянку допомогти Україні.
- WBA визначила дедлайн для організації поєдинку за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком, який в результаті подіяв на обидві сторони.