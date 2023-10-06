Король не ромів, а свого жадібного пуза: Жадан записав пісню про суперника Усика – відео

Уже найближчої зими має відбутися супербій за абсолютного чемпіона у надважкій вазі. У ньому зійдуться Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі.

Обидва боксери вже підписали індивідуальні контракти з організаторами бою. Дата поєдинку наразі невідома, але він має відбутися до 10 березня, коли розпочнеться Рамадан.

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Жадан у своєму репертуарі

До оголошення цього бою була ціла епопея з Тайсоном Ф'юрі, який називає себе "Циганським королем". Він більше року уникав поєдинку за абсолюта, постійно намагався принизити українського чемпіона та заявляв, що його цікавлять тільки гроші, а не спортивні досягнення.

Український боксер ще навесні погодився на 30 відсотків від загального гонорару за бій, проте й цього виявилося недостатньо для британця. Через таку жадібність Олександр Усик почав називати володаря титулу WBC "Жадібним пузом". Це прізвисько приклеїлося до епатажного боксера.

Український співак Василь Жадан, який виконує пісню "Браття" перед боями українського чемпіона та народився у сім'ї ромів звернувся до Тайсона Ф'юрі, записавши пісню, у якій назвав прізвисько, яке більше пасує британцю та підкреслив, хто є королем ромів для нього.

Тайсон Ф’юрі, ти кажеш всім, що ти Король ромів, ні, ти не Король ромів. Ти король свого великого та жадібного пуза. А нашим Королем є наш чемпіон Олександр Усик,

– заспівав Жадан.

Дивіться відео з піснею Жадана про Ф'юрі