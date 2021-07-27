Зґвалтування українського футболу, – президент Альянсу розлючений суддівством у грі з Металістом

Перший тур Першої ліги відзначився скандалом. У грі між Альянсом та Металістом арбітр показав дві червоні картки, а також двічі призначив пенальті. Президент Альянсу Сергій Демченко після матчу звинуватив суддів у неналежній роботі. І пригрозив знятися з чемпіонату.

Як команди зіграли матч

Матч між Альянсом та Металістом судив арбітр Олександр Омельченко. У першому таймі він вилучив захисника господарів Євгена Непляха.

У другому таймі арбітр призначив пенальті у ворота Металіста, але Микола Агапов не реалізував удар з позначки – воротар Данило Каневцев впорався з ним.

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До 79-ї хвилини рахунок на табло був нічийний, поки арбітр вдруге не вилучив гравця Альянсу. Цього разу другу жовту картку отримав Руслан Пісний, а у ворота команди з Липової Долини призначили пенальті. Його чітко виконав Фарес Балулі. Він же у компенсований арбітром час забив і другий гол в цьому матчі.

Відеоогляд матчу Альянс – Металіст

Гнівна реакція президента Альянсу

Президент Альянсу Сергій Демченко після гри не приховував свого гніву. І в післяматчевому коментарі пригрозив, що навіть готовий зняти команду з чемпіонату.

"Сьогодні знову було згвалтування українського футболу, по-іншому назвати це свавілля не можу. Дві червоні, пенальті... Гаразд, в нашу сторону, рука, там виходу не було. Знову суддівський фактор виявився на висоті, в лапках", – заявив Сергій Демченко.

Він переконаний, що його команду "вбили". А все через суперника – Металіст, "який хоче в УПЛ".

"Так, може, не потрібно було проводити ці змагання ПФЛ? Нехай їх замість Миная, до 18 команд. Нехай їх запускають. А вони приїжджають, вбивають тут інші команди", – заявив Сергій Демченко.