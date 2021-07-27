Как команды сыграли матч

Матч между Альянсом и Металлистом судил арбитр Александр Омельченко. В первом тайме он удалил защитника хозяев Евгения Непляха.

Во втором тайме арбитр назначил пенальти в ворота Металлиста, но Николай Агапов не реализовал удар с отметки – вратарь Даниил Каневцев справился с ним.

В то же время Дубль Довбика спас Днепр-1 от поражения Ворскле в матче с ужасными ошибками арбитра: видео

До 79-й минуты счет на табло был ничейный, пока арбитр во второй раз не удалил игрока Альянса. На этот раз вторую желтую карточку получил Руслан Писный, а в ворота команды из Липовой Долины назначили пенальти. Его четко исполнил Фарес Балули. Он же в компенсированное арбитром время забил и второй гол в этом матче.

Видеообзор матча Альянс – Металлист

Гневная реакция президента Альянса

Президент Альянса Сергей Демченко после игры не скрывал своего гнева. И в послематчевом комментарии пригрозил, что даже готов снять команду с чемпионата.

"Сегодня снова было изнасилование украинского футбола, по-другому назвать этот беспредел не могу. Две красные, пенальти... Ладно, в нашу сторону, рука, там выхода не было. Снова судейский фактор оказался на высоте, в кавычках", – заявил Сергей Демченко.

Он убежден, что его команду "убили". А все из-за соперника – Металлиста, "который хочет в УПЛ".

"Так, может, не нужно было проводить эти соревнования ПФЛ? Пусть их вместо Миная, к 18 командам. Пусть их запускают. А они приезжают, убивают здесь другие команды", – заявил Сергей Демченко.