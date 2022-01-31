Згадали і про Україну: в Росії вимагають повернути гімн та прапор на Олімпіаді

Олімпійський чемпіон 2002 року в чоловічому одиночному катанні Олексій Ягудін створив петицію із закликом повернути Росії прапор та гімн на Олімпійських іграх.

Росія внаслідок санкцій з боку Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) виступає без прапора та гімну на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх.

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На Олімпіаді-2022 у Пекіні Росія виступатиме під назвою ROC, замість національного прапора буде прапор Російського олімпійського комітету, а за гімн виступить твір Чайковського.

Ягудін вважає, що чинні спортсмени не повинні розплачуватись за провини попереднього покоління. Наразі петиція зібрала менше 300 голосів.

На мій погляд, наші спортсмени вже постраждали. Мені не хочеться заглиблюватися в політичне підґрунтя, адже справа спортсмена – просто прагнути перемоги і показувати найкраще, що в тобі є. Але мені здається, що минуло вже достатньо часу, щоб нашим хлопцям дозволили виступати під символікою своєї батьківщини,

– написав Ягудін.

Водночас, росіянин навів приклад з українською триатлоністкою Юлією Єлістратовою, яка була відсторонена від виступу на Олімпіаді-2020 за підозрою у вживанні допінгу. Але досі WADA не довела, що наша спортсменка вживала заборонені препарати.

Не варто Ягудіну забувати і про російського триатлоніста Ігоря Полянського, якого також спіймали на вживанні допінгу перед Олімпіадою в Токіо.