6 лютого в Туреччині сталася серія потужних землетрусів, епіцентром яких було місто Кахраманмараш. Стихійне лихо спричинило масштабні руйнування, внаслідок яких під завалами опинилася велика кількість людей.
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Трагічна загибель голкіпера
Жертвою смертоносного землетрусу став 28-річний воротар Єні Малатьяспор Ахмет Еюп Тюркаслан. Він разом з дружиною опинився під завалами.
Дружину 28-річного голкіпера вдалося врятувати, а от сам футболіст загинув. Коли рятувальники дісталися Тюркаслана, його тіло було вже бездиханне.
Про загибель воротаря повідомив його клуб Єні Малатьяспор.
Наш воротар Ахмет Еюп Тюркаслан втратив життя після того, як його розчавило під час землетрусу. Нехай Бог помилує його. Спочивай з миром,
– йдеться у повідомленні клубу.
Що відомо про загиблого футболіста
- Ахмет Еюп Тюркаслан народився в Газіантепі, де в структурі місцевого клубу розпочав футбольну кар'єру.
- У професійному футболі дебютував у Бугсашспорі у 2013 році, за який провів 40 матчів у третій за рангом лізі Туреччини.
- Гра голкіпера привернула увагу клубів елітних дивізіонів, тому наступною його командою став Османлиспор, який виступав у Суперлізі.
- Сезон 2020/21 Еюп провів у команді Умранієспор, після чого перейшов у Єні Малатьяспор.
- Всього на професійному рівні зіграв 94 матчі, у яких пропустив 122 голи.