Зеленський закликав підтримати українських футболістів на матчі з Францією

Президент Володимир Зеленський закликав уболівальників підтримати українську збірну з футболу, яка вийде 4 вересня на поле НСК "Олімпійський" проти команди Франції.

Також Зеленський відреагував на негативні висловлювання на адресу гри команд України і Казахстану.

До слова Україна – Франція: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022

"Усім, хто підняв хвилю хейту після гри з Казахстаном, хочу нагадати, що вболівати – це бути одним цілим з командою і в час перемог, і тоді, коли не все йде гладко. Так, сьогодні буде складно, але віримо в команду. Тримаймо кулаки за наших", – написав Зеленський.

Матч 5-го туру відбору на чемпіонат світу-2022 Україна – Франція відбудеться 4 вересня у Києві на НСК "Олімпійський". Початок зустрічі о 21:45.

Україна – Франція: перед матчем