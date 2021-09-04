Також Зеленський відреагував на негативні висловлювання на адресу гри команд України і Казахстану.
До слова Україна – Франція: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022
"Усім, хто підняв хвилю хейту після гри з Казахстаном, хочу нагадати, що вболівати – це бути одним цілим з командою і в час перемог, і тоді, коли не все йде гладко. Так, сьогодні буде складно, але віримо в команду. Тримаймо кулаки за наших", – написав Зеленський.
Матч 5-го туру відбору на чемпіонат світу-2022 Україна – Франція відбудеться 4 вересня у Києві на НСК "Олімпійський". Початок зустрічі о 21:45.
Україна – Франція: перед матчем
- Історія протистоянь між цими збірними налічує 11 зустрічей. У шести із них перемогу святкували чинні чемпіони світу. Лише один матч завершився звитягою українців. Ще у чотирьох поєдинках була нічия.
- Востаннє команди зустрічались на одному полі у березні 2021 року. Та гра завершилась мировою 1:1.