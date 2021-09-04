Также Зеленский отреагировал на негативные высказывания в адрес игры команд Украины и Казахстана.
К слову Украина – Франция: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022
"Всем, кто поднял волну хейта после игры с Казахстаном, хочу напомнить, что болеть – это быть одним целым с командой и во время побед, и тогда, когда не все идет гладко. Да, сегодня будет сложно, но верим в команду. Держим кулаки за наших", – написал Зеленский.
Матч 5-го тура отбора на чемпионат мира-2022 Украина – Франция состоится 4 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало встречи в 21:45.
Украина – Франция: перед матчем
- История противостояний между этими сборными насчитывает 11 встреч. В шести из них победу праздновали действующие чемпионы мира. Лишь один матч завершился победой украинцев. Еще в четырех поединках была ничья.
- Последний раз команды встречались на одном поле в марте 2021 года. Но игра завершилась мировой 1: 1.