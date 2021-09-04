Также Зеленский отреагировал на негативные высказывания в адрес игры команд Украины и Казахстана.

К слову Украина – Франция: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022

"Всем, кто поднял волну хейта после игры с Казахстаном, хочу напомнить, что болеть – это быть одним целым с командой и во время побед, и тогда, когда не все идет гладко. Да, сегодня будет сложно, но верим в команду. Держим кулаки за наших", – написал Зеленский.

Матч 5-го тура отбора на чемпионат мира-2022 Украина – Франция состоится 4 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало встречи в 21:45.

Украина – Франция: перед матчем