Президент України Володимир Зеленський у липні 2019 року заявив про необхідність розробити стратегічний план, щоб претендувати на проведення Олімпійських ігор. Україна готується подати заявку на проведення Олімпійських ігор 2028 або 2030 року. Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів про плани провести Олімпіаду в Україні.

В інтерв'ю Tribuna.com Гутцайт заявив, що Зеленський поставив завдання, щоб Україна прийняла Олімпіаду. Міністерство молоді та спорту оцінює, що потрібно побудувати, щоб отримати право провести Ігри.

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Ми знову будемо будувати спортивні об'єкти

"Президент поставив завдання привезти Олімпіаду в Україні. Але для цього потрібна матеріально-технічна база. Зараз ми дивимося, можливо це чи ні. Якщо можливо, то що потрібно побудувати.

Президент тиждень тому сказав мені дати технічне завдання, що потрібно для Олімпійських ігор. Зараз ми це готуємо. Дадуть нам Олімпіаду чи ні – це вже інше питання. Головне, що ми знову будемо будувати спортивні об'єкти, на яких потім будуть тренуватися українці", – сказав Гутцайт.

Проведення Олімпіади вимагає вливання серйозних коштів. Наприклад, організатори Олімпійських ігор 2020 року в Токіо заявили, що бюджет склав 12,6 мільярда доларів, але буде ще зростати. Зокрема, і через пандемію коронавірусу.

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Гутцайт вважає, що Україна має потенціал для проведення Олімпіади. На думку міністра, цілком доречно фінансувати спорт, хоча більш критичні галузі також вимагають коштів.

Так ми ніколи нічого не проведемо. Чому ні? Чому не провести всесвітню Універсіаду? Чому не провести чемпіонат світу? Це ж приїжджають іноземці, привозять гроші. Це ж поштовх в інфраструктурі – готелі, спортивні об'єкти. Якщо з розумом підійти і побудувати об'єкти, які не будуть простоювати,

– сказав Гутцайт.

Як приклад Гутцайт навів будівництво басейну завдяки президенту Федерації зі стрибків у воду Ігорю Лисову.

"Щороку проводять чемпіонати світу по юніорам або по дорослим, чемпіонати Європи. У нас є потенціал. Ось ми провели Євро-2012. Ви бачили, як нація об'єдналася? Супер! Як всі вболівали, як би комусь не було погано", – зазначив міністр.

Втім, після Євро-2012 в України залишилася борги. Зокрема, є проблеми з "Ареною Львів" та НСК "Олімпійським".

Гутцайт обіцяє робити все, щоб нові об'єкти приносили прибуток.

"Будемо над цим працювати. Президент поставив завдання – ми будемо його виконувати", – відповів Гутцайт на запитання про те, що Україна боротиметься за Олімпіаду, хоча не позбулася боргів за Євро-2012.

Україна готується стати учасником конкурсу на проведення Олімпіади

Україна готується подати заявку на проведення Олімпійський 2028 або 2030 року.

Поки заявку на Літні Олімпійські ігри 2028 подали Париж (Франція) та Лос-Анджелес (США). Натомість на Зимові Олімпійські ігри 2030, окрім Львова, претендують: