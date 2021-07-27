Український президент побажав спортсменам наснаги та нових перемог. Відповідний допис у його твітері з'явився зранку 27 липня.
До теми Костевич і Омельчук здобули "бронзу" Олімпіади у стрільбі з пневматичного пістолета у міксті
"Ще одна медаль від українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо. Олена Костевич та Олег Омельчук посіли третє місце у стрільбі з пневматичного пістолета", – написав глава держави. Свій допис він проілюстрував фотографією атлетів.
Сама Олена Костевич вже встигла прокоментувати виступ у Токіо. 36-річна спортсменка не стримувала емоцій й наголосила, що ця "бронза" для них як "золото".
Медалі українців
- Костевич і Омельчук здобули "бронзу" Олімпіади у стрільбі з пневматичного пістолета у міксті (з 10 метрів). Їм вдалося перемогти сербів.
- Для українців ця медаль стала третьою у Токіо. Напередодні 2 "бронзи" здобули дзюдоїстка Дарія Білодід та шпажист Ігор Рейзлін.