Перше золото і не тільки: Зеленський привітав 4 українських олімпійців-медалістів

Скарбничка українських нагород на Олімпіаді-2020 поповнилася одразу 4 медалями. Володимир Зеленський привітав спортсменів з важливими досягеннями.

5 серпня українці вибороли золоту, срібну та 2 бронзових медалі. Цей день став найпродуктивнішим для нашої збірної на змаганнях.

Зверніть увагу Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо

Жан Беленюк

Президент привітав Жана Беленюка, який приніс Україні перше "золото" на Олімпіаді-2020. Зеленський відзначив, що ця медаль особлива, адже Беленюк не лише спортсмен, а ще й український парламентар, "слуга народу".

Парвіз Насібов

Глава держави відзначив й Парвіза Насібова, який здобув "срібло" у греко-римській боротьбі. Він наголосив, що така олімпійська нагорода у 22 роки – це величезне досягнення.

Марта Федіна та Анастасія Савчук

Синхроністки Марта Федіна та Анастасія Савчук поповнили скарбничку України на Олімпіаді "бронзою". Зеленський підкреслив, що спортсменки влаштували справжнє медальне "цунамі".

Ірина Коляденко

Одинадцяту олімпійську нагороду для нашої країни виборола Ірина Коляденко. Вона здобула "бронзу" у вільній боротьбі у ваговій категорії до 62 кілограмів. "Сьогодні на Олімпіаді – день України", – підкреслив президент.

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