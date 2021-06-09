Зеленський приміряв форму збірної України із символічним 95 номером: фото

Президент України Володимир Зеленський одягнув футболку збірної України, через яку виник скандал. На спині глави держави символічний 95-й номер.

Зеленський чекає Євро-2020

Збірна України з футболу подарувала Володимиру Зеленському нову форму команди, у якій підопічні Андрія Шевченка зіграють на чемпіонаті Європи. Президент України похизувався новою формою.

До теми Особлива, – Зеленський отримав екземпляр нової форми збірної України

На своїй сторінці в інстаграмі Зеленський виклав фото у футболці української збірної із 95 номером. Футболка іменна, на спині надруковане прізвище президента та номер "95", що нагадує очільнику про часи "Кварталу".

Команда Андрія Шевченка свій шлях на Євро розпочинає 13 червня грою проти Нідерландів. Поєдинок відбудеться в Амстердамі. Українські фанати не зможуть бути присутніми на матчі.

Чекаємо п'ятницю. Цього разу – не через РНБО,

– написав Зеленський.

Раніше Зеленський назвав нову форму особливою: "Вона вміє шокувати. На ній – декілька важливих символів, що об'єднують українців від Луганська до Ужгорода, від Чернігова до Севастополя. Наша країна – єдина й неподільна. Крим – це Україна".

Скандал навколо форми збірної України