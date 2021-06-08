За його словами, уряд Нідерландів вирішив залишити в силі заборону на вільний в'їзд для громадян з країн, які не є членами ЄС. Таким чином вболівальники нашої збірної не зможуть підтримати команду Андрія Шевченка в першому матчі для нашої команди на чемпіонаті.
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При цьому глава Української асоціації футболу заявив, що готовий надати допомогу фанатам в разі, якщо якісь країни підуть назустріч Україні. "Будемо сподіватися, що матчі України будуть з підтримкою наших уболівальників", – заявив Павелко.
Розклад матчів Євро-2020 у групі С
|Команда 1
|Команда 2
|Час і місце
|Де дивитися
|13.06.2021 (неділя)
|Австрія
|Північна Македонія
|19:00, Бухарест
|Нідерланди
|УКРАЇНА
|22:00, Амстердам
|"Футбол 1", "Україна"
|17.06.2021 (четвер)
|УКРАЇНА
|Північна Македонія
|16:00, Бухарест
|"Футбол 1", "Україна"
|Нідерланди
|Австрія
|22:00, Амстердам
|21.06.2021 (понеділок)
|Північна Македонія
|Нідерланди
|19:00, Амстердам
|УКРАЇНА
|Австрія
|19:00, Бухарест
|"Футбол 1", "Україна"