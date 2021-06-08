За його словами, уряд Нідерландів вирішив залишити в силі заборону на вільний в'їзд для громадян з країн, які не є членами ЄС. Таким чином вболівальники нашої збірної не зможуть підтримати команду Андрія Шевченка в першому матчі для нашої команди на чемпіонаті.

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При цьому глава Української асоціації футболу заявив, що готовий надати допомогу фанатам в разі, якщо якісь країни підуть назустріч Україні. "Будемо сподіватися, що матчі України будуть з підтримкою наших уболівальників", – заявив Павелко.

Розклад матчів Євро-2020 у групі С