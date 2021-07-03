Зеленський попередив прем'єр-міністра Британії перед матчем Україна – Англія
3 липня 2021 , 10:27Читать новость на русском
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Президент України Володимир Зеленський напередодні футбольного матчу Україна – Англія вибачився перед прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Зеленський в соцмережах заявив прем'єр-міністру Борису Джонсону, що сьогодні він не буде вболівати за збірну Англії з футболу.
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Зеленський ретвітнув повідомлення Джонсона від 29 червня, коли Англія грала проти Німеччини. Тоді матч закінчився з рахунком 2:0, а британський прем'єр-міністр опублікував фото, де він радіє перемозі Англії.
"Вибачте, Борис Джонсон, але в цей раз я не підтримую Англію. Вперед, Україно! Нехай щастить у Римі, синьо-жовті", – написав президент.
Україна – Англія: коли матч
- Вже 3 липня о 22:00 за київським часом збірна України зустрінеться зі збірною Англії в рамках 1/4 фіналу плей-офф на Євро-2020.
- Україна ввосьме зустрінеться з англійцями. Наша команда виграла тільки один матч і ще чотири програла. Двічі Україна та Англія зіграли внічию.
- На Євро-2020 Англія виграла чотири матчі, коли Україна – два. Ще одну гру Англія зіграла внічию, а Україна програла Нідерландам та Австрії.