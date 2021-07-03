Зеленський в соцмережах заявив прем'єр-міністру Борису Джонсону, що сьогодні він не буде вболівати за збірну Англії з футболу.

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Зеленський ретвітнув повідомлення Джонсона від 29 червня, коли Англія грала проти Німеччини. Тоді матч закінчився з рахунком 2:0, а британський прем'єр-міністр опублікував фото, де він радіє перемозі Англії.

"Вибачте, Борис Джонсон, але в цей раз я не підтримую Англію. Вперед, Україно! Нехай щастить у Римі, синьо-жовті", – написав президент.

Україна – Англія: коли матч