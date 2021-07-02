На своїй сторінці у фейсбуці глава держави оприлюднив відео, в якому побажав успіху "синьо-жовтим". Він також запропонував влаштувати "перекличку найбільшого 40-мільйонного фан-сектора у Європі" та показав приклад.
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Привіт, моя люба збірна України з футболу. Завтра знову в бій, завтра знову за тебе моя люба "жовто-блакитна" вболіватиме вся Україна. Я розумію хлопці, що ви декілька тижнів не були вдома, але я впевнений, що кожен українець з кожного куточка нашої країни вам скаже, хлопці, ще дуже рано додому,
– зазначив президент.
Володимир Зеленський зауважив, що у матчі Євро-2020 проти Англії "гратиме вся Україна, вболіватиме вся Україна і дай Боже перемагатиме вся Україна".
Глава держави наголосив, що вся країна вболіватиме за:
- за Ярмолу з Чернігова;
- за Зінченка та Маліновського з Житомирщини;
- за Зубкова з Донбасу;
- за Матвієнка з Криму;
- за Яремчука зі Львова;
- за Бущана з Одеси;
- за всіх-всіх.
Він додав: "Знайте, що завтра на полі будете ви не тільки зі своїми рідними містами, завтра на полі буде вся Україна, завтра грає вся країна, завтра перемагає вся країна".
Найбільший фан-сектор у Європі
Президент також запропонував влаштувати перекличку найбільшого 40-мільйонного фан-сектора у Європі. Та почав зі себе, показавши приклад.
Я, Володимир Зеленський, місто Кривий Ріг, Дніпропетровщина. Місто сталевого характеру, я вболіваю за свою збірну – завтра на полі вся країна, завтра перемагає Україна. Залізно!
– підсумував глава держави.