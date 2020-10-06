6 жовтня 1975 року київське "Динамо" вперше в історії виграло Суперкубок Європи. Суперником киян була "Баварія", яка до двоматчевого протистояння вважалась фаворитом.

Динамо (Київ, СРСР) – Баварія (Мюнхен, ФРН) 2:0 (3:0 за сумою двох зустрічей)

Голи: Блохін, 40, 53

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У першому матчі, який відбувся 9 вересня в Мюнхені, динамівці несподівано здобули перемогу. Єдиний гол в матчі на 66-й хвилині забив майбутній володар "Золотого м'яча – 1975" Олег Блохін.

Після виїзної перемоги 1:0 кияни в присутності 102 тисяч глядачів перемогли володаря Кубка чемпіонів, мюнхенську "Баварію" – 2:0.

Обидва м'ячі забив авсе той же Олег Блохін: на 44-й хвилині він втік від свого опікуна Ганса-Георга Шварценбека і пробив в дальній кут, а на 53-й вразив ворота ударом зі штрафного.

Динамо – Баварія відеоогляд поєдинку