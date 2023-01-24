Зеленський обговорив з Макроном участь спортсменів з Росії на Олімпійських іграх в Парижі

Президент України закликав свого колегу не давати можливості окупантам повернутися в цивілізований світ навіть під нейтральним прапором. Раніше Еммануель Макрон наполягав на поверненні росіян у світовий спорт.

З початку повномасштабної війни багато видів спорту накладають санкції на Росію та Білорусь. Місцевих спортсменів дискваліфікують зі змагань, а команди та збірні не допускають до змагань.

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При цьому Міжнародний олімпійський комітет зайняв подвійну позицію. У березні минулого року організація рекомендувала не допускати росіян до турнірів, а потім дозволила окремим федераціям ухвалювати власні рішення щодо участі представників РФ.

Спортсменам з РФ не місце на Олімпійських іграх, – Зеленський

Також на руку росіянам грає і президент Франції Еммануель Макрон, який наполягає на допуску представників РФ та Білорусі до Олімпійських ігор, які пройдуть у 2024 році в Парижі. Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі своїм французьким колегою з цього приводу.

У розмові з Еммануелем Макроном подякував за проривне рішення надати легкі танки та за подальше посилення обороноздатності України, зокрема передовими системами ППО. Обговорили й дипломатичні кроки для завершення війни. Окремо наголосив, що спортсменам з РФ не місце на Олімпійських іграх-2024 в Парижі,

– написав голова держави у твітері.

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Найближчі Олімпійські Ігри будуть проходити у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Також у Парижі відбудеться і літня Паралімпіада – з 28 серпня по 8 вересня того ж року.

Як світ намагається "зберегти обличчя" Росії

Раніше Макрон закликав домовлятися з Росією, щоб "зберегти обличчя Путіну". А пізніше президент Франції заговорив про гарантії безпеки для країни-терориста після її програшу у війні.

До слова Національний олімпійський комітет США також не проти допустити росіян та білорусів до Олімпіади під нейтральним прапором. При цьому аж 36 країн вимагають від МОК усунути РФ від представництва у різних федераціях.