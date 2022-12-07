З початку повномасштабної війни багато видів спорту накладають санкції на Росію та Білорусь. Місцевих спортсменів дискваліфікують зі змагань, а команди та збірні не допускають до змагань.

До теми Росіян вимітають зі світового спорту: Міжнародна федерація стрільби отримала нового президента

Втім Міжнародний олімпійський комітет зайняв подвійну позицію. Спочатку організація рекомендувала не допускати росіян до турнірів, а потім дозволила окремим федераціям ухвалювати власні рішення щодо участі представників РФ.

Тепер же на руку окупантам зіграв президент Франції Еммануель Макрон. Як повідомив голова МОК Томас Бах, француз наполягає на участі всіх країн у наступних Олімпійських та Паралімпійських Іграх.

Президент Макрон заявив, що спорт не повинен був політизований. Він наголосив щодо Олімпіади та Паралімпіади 2024 року, що представники всіх країн, у тому числі й тих, що перебувають у стані війни, повинні брати участь у них,

– заявив Томас під час пресконференції.

Читайте також Терористична символіка на ЧС-2022: футболіст Камеруну вийшов на поле в бутсах з прапором Росії

Нагадаємо, що найближчі Олімпійські Ігри пройдуть з 26 липня по 11 серпня 2024 року у Парижі. Там же відбудеться і літня Паралімпіада (з 28 серпня по 8 вересня 2024 року.

Раніше Макрон закликав домовлятися з Росією, щоб "зберегти обличчя Путіну". А пізніше президент Франції заговорив про гарантії безпеки для країни-терориста після її програшу у війні.