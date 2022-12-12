Ідею про допуск росіян та білорусів на Олімпіаду-2024 озвучила очільниця Національного олімпійського комітету США Сьюзан Лайонс. До такого рішення там прийшли після зустрічі з представниками Міжнародного олімпійського комітету, куди запросили також представників Китаю та Росії. Загалом на цій зустрічі в МОК було близько двох десятків спортивних функціонерів.

Водночас 36 країн звернулися до президента МОК з вимогою усунення РФ від представництва у федераціях

"США підтримують пошук способів повернутися і змагатися для спортсменів, які тренувалися все своє життя для цього. Але ми зараз проти того, щоб вони поверталися під свої прапори, поки їхні уряди перебувають під санкціями", – заявила Сьюзан Лайонс.

Ця заява Сьюзан Лайонс дещо відмінна від того, якого принципу дотримувалися в США після початку війни Росії проти України. Там виступали за повний недопуск російських спортсменів до міжнародних змагань. Тепер же заговорили за "нейтральний статус".

Хоча і вимагають, щоб він був жорсткішим, аніж під час зимової Олімпіади-2022 в Пекіні. Там Росія хоч і не була офіційно представлена, але російські спортсмени виступали в кольорах російського прапора, а команда називалася "Олімпійський комітет Росії".

Різка реакція Беленюка

Заяви про можливість повернення росіян до міжнародних змагань, тим більше Олімпіади, навіть під нейтральним прапором, викликало чималу хвилю обурення. Свою думку з цього приводу висловив і олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк.

"Не можливо уявити, аби спортсмени країн, які розв'язали жахливу та жорстоку війну, брали участь в Олімпіаді, навіть під нейтральним прапором. Запрошую усіх до нас, в Україну, щоб була можливість побачити на власні очі наслідки того, що зробила і продовжує робити рф з нашою країною! Думаю, після побаченого бажання до подібних заяв не буде виникати", – написав Жан Беленюк.

Російський комплекс

Слова Сьюзан Лайонс про можливість допуску росіян та білорусів були сказані вже після того, як з подібною ініціативою виступив президент МОК Томас Бах. Він заявив, що президент Франції Еммануель Макрон, як глава держави, що прийматиме Олімпіаду-2024, виступив за те, щоб всі спортсмени могли виступити на Іграх, навіть якщо їх держави ведуть війни.

На ці слова Баха та Макрона відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він заявив, що "використовувати спорт для виправдовування воєнних злочинів – це огидно".