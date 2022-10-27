Без Росії на Олімпіаді

Світовий спорт поступово відмежовується від представників Росії через розв'язання їхньою країною війни в Україні. Наприклад, з березня російські футбольні клуби та збірні не грають під егідою ФІФА та УЄФА.

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Також вводяться санкції проти окупантів і у волейболі. Пресслужба Міжнародного олімпійського комітету повідомила, що чоловічі та жіночі збірні Росії з волейболу не будуть допущені до Олімпійських Ігор 2024 року.

Список учасників у МОК надала Міжнародна федерація волейболу. За їх інформацією, участь у кваліфікації візьмуть топ-26 збірних світового рейтингу, за виключенням Франції та Росії. Перші ж потраплять на Олімпіаду напряму на правах країни-господарки.

Коли пройде кваліфікація

У відборі 24 збірні поділять на три групи по 8 команд. Чемпіони та віцечемпіони у кожній з них потраплять напряму на Олімпійські Ігри. Також 5 збірних визначаться за підсумками попереднього етапу Ліги націй.

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До слова, участь у відборі візьмуть чоловіча та жіноча збірні України. Хлопці мають 16-ий рейтинг у світі, тоді як дівчата йдуть на 14-му місці. Матчі кваліфікації пройдуть з 30 вересня по 8 жовтня 2023 року.

Варто знати. Міжнародна федерація волейболу 1 березня відсторонила збірні та клуби з Росії і Білорусі від усіх міжнародних змагань. Виключили окупантів і з чемпіонату світу 2022 року.