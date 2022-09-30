Європейська конфедерація волейболу вирішила змінити господарів чемпіонату Європи у 2023 році. Україна мала прийняти матчі однієї з груп турніру. Тепер же змагання замість України прийматиме Ізраїль. Відповідно, чотирма країнами-господарками стануть Італія, Північна Македонія, Болгарія та Ізраїль.

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Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник пояснив, як так сталося. За його словами, причиною є повномасштабне вторгнення Росії.

"Те, що нас позбавили статусу господарів чемпіонату Європи, це зрозуміло, бо це фінальна частина, а в нас ще триває війна. Якщо навіть уявити, що вона завтра закінчиться, то навряд чи, ми готові будемо приймати, адже не всі захочуть до нас приїхати. Державі буде не до залів, я так думаю", – розповів Михайло Мельник.

Водночас Україна таки виступить на Євро-2023, хоча і не проходила відбір. Цілком ймовірно, що наша збірна отримає так званий "вайлд-кард" від організаторів змагання. Адже автоматичної путівки наша команда теж не отримала поки.

Також Україні запропонували стати однією з країн-господарок чемпіонату Європи-2025. Хоча проведення цього турніру в Україні теж не гарантовано.

"Я попросив не поспішати, бо я поки гарантувати не можу і організацію цих змагань. Ми не маємо жодного залу, який би підходив для чемпіонату Європи. Ми в мирний час мали проблеми з тим, як його приймати. Тобто нам дали можливість взяти на себе роль господарів Євро-2025, хіба що ми самі її не зможемо взяти", – розповів Михайло Мельник.

За словами президента волейбольної федерації, єдиний зал, що міг би прийняти турнір такого рівня – Палац спорту в Києві. Однак йому потрібно провести багато роботи всередині. За словами Мельника, "можливо простіше побудувати нову залу".