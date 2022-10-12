Росіяни продовжують нещадно руйнувати українські міста великою кількістю ракет. Одним з найбільш постраждалих регіонів є Запоріжжя.

До теми Родину, яка опинилася під завалами через атаку на Запоріжжя, врятували: це показали на відео

Окупанти майже щодня б'ють по місту, яке мріють захопити для задоволення фюрера Путіна після указу про анексію українських регіонів. Після одного з обстрілів постраждав житловий будинок відомої спортсменки.

Українська волейболістка Тетяна Лазаренко повідомила, що російська ракета зруйнувала будівлю, де знаходилась її квартира. Дівчина поділилась світлинами на своїй сторінці в інстаграм.

Це виглядає як страшний сон. Звичайний спальний район, в якому навіть близько немає ніяких військових об’єктів, як і в багатьох будинках, які зруйновані. Але, як виявляється, у цьому будинку, за словами росЗМІ, жили бойовики. Серйозно? Це звучить як найдешевше виправдання тому, що зробили й роблять ці тварі. Я досі не вірю, що на цих фото мій будинок і двір, у якому я прожила 19 років. Найстрашніше, що це сталося вночі, коли люди просто спали у своїх ліжках. Бережіть своїх рідних та близьких,

– написала Лазаренко.

Що відомо про атаку на Запоріжжя

9 жовтня ракета поцілила у дев'ятиповерхівку. Відбулося руйнування житлової конструкції з першого по сьомий поверх. Під час розбирання руїн обвалилися й інші два поверхи.

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Секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив, що кількість жертв зросла до 15. Відомо також про 74 поранених. Під завалами все ще можуть перебувати люди, на місці продовжується рятувальна операція.