Без России на Олимпиаде

Мировой спорт постепенно отмежевывается от представителей России из-за разрешения их страной войны в Украине. К примеру, с марта российские футбольные клубы и сборные не играют под эгидой ФИФА и УЕФА.

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Также вводятся санкции против кафиров и в волейболе. Прессслужба Международного олимпийского комитета сообщила, что мужские и женские сборные России по волейболу не будут допущены к Олимпийским играм 2024 года.

Список участников МОК предоставила Международная федерация волейбола. По их информации, в квалификации примут участие топ-26 сборных мирового рейтинга, за исключением Франции и России. Первые же попадут на Олимпиаду прямо на правах страны-хозяйки.

Когда пройдет квалификация

В отборе 24 сборных делят на три группы по 8 команд. Чемпионы и вицечемпионы в каждой из них попадут прямо на Олимпийские Игры. Также 5 сборных определятся по итогам предварительного этапа Лиги наций.

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К слову, в отборе примут участие мужская и женская сборные Украины. У ребят 16-й рейтинг в мире, тогда как девушки идут на 14-м месте. Матчи квалификации пройдут с 30 сентября по 8 октября 2023 года.

Следует знать. Международная федерация волейбола 1 марта отстранила сборные и клубы из России и Белоруссии от всех соревнований. Исключили кафиров и с чемпионата мира 2022 года.