Збірна України назвала склад на матч зі Швейцарією
Збірна України з футболу 17 листопада проведе вирішальний матч Ліги націй у дивізіоні A проти Швейцарії. Попри кадрові втрати українська збірна зібрала склад на поєдинок.
Українська асоціація футболу (УАФ) інформує, що в заявку збірної України на гру зі Швейцарією увійшов 21 футболіст.
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Склад збірної України
Воротарі: Юрій Паньків, Андрій Пятов, Андрій Лунін
Захисники: Ілля Забарний, Сергій Кривцов, Євген Чеберко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко
Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Назаренко, Руслан Маліновський, Сергій Булеца, Олександр Зінченко, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Марлос, Ігор Харатін
Нападники: Роман Яремчук, Жуніор Мораес
Хто пропустить матч
Як відомо, у збірній України двічі стався спалах коронавірусу. Спершу заразилися четверо провідних футболістів:
- Андрій Ярмоленко
- Віктор Циганков
- Сергій Сидорчук
- Віктор Коваленко.
Ці футболісти пропустили гру з Німеччиною та відправилися додому.
16-го листопада стало відомо ще про три випадки зараження COVID-19. Зокрема, позитивні тести здали:
- Євген Макаренко
- Едуард Соболь
- Дмитро Різник.
Рішення, чи проводити матч Швейцарія – Україна прийме місцева влада після того, як українська збірна здасть повторні ПЛР-тести.
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