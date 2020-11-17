Збірна України з футболу 17 листопада проведе вирішальний матч Ліги націй у дивізіоні A проти Швейцарії. Попри кадрові втрати українська збірна зібрала склад на поєдинок.

Українська асоціація футболу (УАФ) інформує, що в заявку збірної України на гру зі Швейцарією увійшов 21 футболіст.

До теми Швейцарія – Україна: анонс на вирішальний матч Ліги націй

Склад збірної України

Воротарі: Юрій Паньків, Андрій Пятов, Андрій Лунін

Захисники: Ілля Забарний, Сергій Кривцов, Євген Чеберко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Назаренко, Руслан Маліновський, Сергій Булеца, Олександр Зінченко, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Марлос, Ігор Харатін

Нападники: Роман Яремчук, Жуніор Мораес

Хто пропустить матч

Як відомо, у збірній України двічі стався спалах коронавірусу. Спершу заразилися четверо провідних футболістів:

Андрій Ярмоленко

Віктор Циганков

Сергій Сидорчук

Віктор Коваленко.

Ці футболісти пропустили гру з Німеччиною та відправилися додому.

16-го листопада стало відомо ще про три випадки зараження COVID-19. Зокрема, позитивні тести здали:

Євген Макаренко

Едуард Соболь

Дмитро Різник.

Рішення, чи проводити матч Швейцарія – Україна прийме місцева влада після того, як українська збірна здасть повторні ПЛР-тести.

До уваги. Збірна України випереджає Швейцарію на 3 очки. Команді Андрія Шевченка достатньо не програти, щоб залишитися у дивізіоні A.